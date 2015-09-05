Де Брюйне: «Деньги для меня на втором плане»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отметил, что деньги для него не имеют первостепенного значения. Напомним, бельгиец с учетом всех бонусов может заработать до 20 миллионов евро в год.

«Конечно, я буду много зарабатывать в «Манчестер Сити», но я не единственный такой футболист. Сейчас много говорят о деньгах, хотя они для меня на втором плане. Больше всего я люблю находиться на поле, играть. Если я буду не слишком удачно играть, то мне придется покинуть клуб или пойти на сокращение зарплаты», – сказал Де Брюйне.

