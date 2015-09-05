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    В Саранск доставлен газон для стадиона «Мордовии»

    В Саранск прибыл новый искусственный газон итальянского производства. 27 рулонов, каждый из которых длиной 4 метра и весом 680 килограмм.

    Как сообщили в пресс-службе стадиона «Старт», компоненты стабилизирующего материала, которым засыпят поле, максимально приближены к натуральным. В частности, будут использованы кварцевый песок, кокосовые волокона, кора пробкового дерева и полимерные гранулы. Как объясняют специалисты, каждая травинка нового газона имеет свой собственный каркас, что поможет сохранять качество ворса. Срок службы нового поля – 20 тысяч 200 часов.

    Источник: ФК «Мордовия»

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    05.09.2015 09:29
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    Комментарии (3)
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    Красно-белый
    1441436367
    Лучше бы доставили туда зрителей. Не могу смотреть матчи средних команд РФПЛ даже не из-за плохого качества футбола, а из-за того, что стадионы пустые. Как будто тренировку включил
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    ologreds
    1694997240
    numo441370
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