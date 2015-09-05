Перес: «Манчестер Юнайтед» совал нос в наши дела и пытался навредить»

Президент «Реала» Флорентино Перес обвинил «Манчестер Юнайтед» в желании навредить мадридскому клубу.

«Мы знаем точно, что «Манчестер Юнайтед» интересовался Бэйлом, Бензема и Вараном. Но официальных предложений не было. Эти футболисты играют за лучший в мире клуб. Где бы они могли стать еще сильнее? Что касается Рамоса, то я не могу представить, что он уйдет из «Реала» – сказал Перес.

Президент мадридцев уверен, что манкунианцы имели злой умысел против «Реала».

«Манчестер Юнайтед» постоянно совал свой нос в наши дела. Те, кто хочет навредить «Реалу», постоянно мешаются, но ничего не случилось. Ничего сверх того, что мы видели этим летом».