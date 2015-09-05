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    • Перес: «Манчестер Юнайтед» совал нос в наши дела и пытался навредить»

    Перес: «Манчестер Юнайтед» совал нос в наши дела и пытался навредить»

    Президент «Реала» Флорентино Перес обвинил «Манчестер Юнайтед» в желании навредить мадридскому клубу.

    «Мы знаем точно, что «Манчестер Юнайтед» интересовался Бэйлом, Бензема и Вараном. Но официальных предложений не было. Эти футболисты играют за лучший в мире клуб. Где бы они могли стать еще сильнее? Что касается Рамоса, то я не могу представить, что он уйдет из «Реала» – сказал Перес.

    Президент мадридцев уверен, что манкунианцы имели злой умысел против «Реала».

    «Манчестер Юнайтед» постоянно совал свой нос в наши дела. Те, кто хочет навредить «Реалу», постоянно мешаются, но ничего не случилось. Ничего сверх того, что мы видели этим летом».

    Источник: Eurosport.ru

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    05.09.2015 00:36
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    Комментарии (5)
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    Эльхан
    1441405625
    Старческий маразм?
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    olegiovchenko
    1441428365
    КТО Б ТРЕЩАЛ.
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    Red-White Sakhalin
    1441451734
    Ха-ха-ха кто бы это говорил, только не Перес..
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    ologreds
    1694997242
    numo441348
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