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    РФС может начать сотрудничать с «Газпромом»

    Глава РФС Виталий Мутко сообщил о планах по сотрудничеству с компанией «Газпром».

    «Есть ряд поручений от «Газпрома» по ряду других проектов, не буду их сейчас озвучивать. Первое: надо попытаться – и мы готовим такие предложения – попасть в его («Газпрома») идеологию», – заявил он.

    «Они («Газпром») хотят присутствия в регионах, чтобы там создавалась инфраструктура, где у них есть предприятия, чтобы там были условия для жизни», – добавил президент РФС.

    Напомним, ранее РФС также сотрудничал с «Газпромом».

    Источник: ТАСС

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    04.09.2015 14:56
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