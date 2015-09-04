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    • Заседание исполкома РФС началось без президентов «Зенита» и ЦСКА

    Заседание исполкома РФС началось без президентов «Зенита» и ЦСКА

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко открыл заседание исполкома впервые после избрания президентом организации. Заседание исполкома проходит в пятницу в Доме футбола.

    На момент начала мероприятия отсутствуют президент «Зенита» Александр Дюков, глава ЦСКА Евгений Гинер, владелец «Анжи» Сулейман Керимов, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.

    На исполкоме обсудят вопросы об организации деятельности и спортивных задачах сборных команд России и о первоочередных мерах по стабилизации финансового положения РФС.

    Источник: Р-Спорт

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    04.09.2015 11:51
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    Комментарии (4)
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    kara-mba
    1441359267
    Ну и правильно, чего там делать занятым людям? Пускай Мутко своих чиновников-дармоедов гоняет.
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    Диктор
    1441369106
    Царям закон не писан
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    порт
    1441372965
    Не царское это дело на приём к мутке ходить.
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    ologreds
    1694997246
    numo441285
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