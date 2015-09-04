Заседание исполкома РФС началось без президентов «Зенита» и ЦСКА

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко открыл заседание исполкома впервые после избрания президентом организации. Заседание исполкома проходит в пятницу в Доме футбола.

На момент начала мероприятия отсутствуют президент «Зенита» Александр Дюков, глава ЦСКА Евгений Гинер, владелец «Анжи» Сулейман Керимов, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.

На исполкоме обсудят вопросы об организации деятельности и спортивных задачах сборных команд России и о первоочередных мерах по стабилизации финансового положения РФС.