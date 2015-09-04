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    • Ловчев: «Чем дольше Виллаш-Боаш будет работать в «Зените», тем больше команда будет разрушаться»

    Ловчев: «Чем дольше Виллаш-Боаш будет работать в «Зените», тем больше команда будет разрушаться»

    Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша на шесть матчей чемпионата страны. Специалист считает, что руководству клуба необходимо заняться поисками нового рулевого команды.

    «С точки зрения регламента, как я понимаю, у КДК просто не было других вариантов, Если написано не «от и до», а просто – шесть матчей, то их и дали. Но в принципе, тут-то вопрос совершенно в другом. У команды до конца октября не будет главного тренера во время матчей – сейчас ведь обнаружится, что он не может быть в раздевалке и португалец сядет на трибуну.

    .Дело-то серьезное, «Зенит» рискует не только не стать чемпионом, но и не занять второе место – потому что прибавил «Локо» и еще прибавит, станет стабильнее «Спартак». Чем дальше будет работать португалец в «Зените», тем больше команда будет разрушаться.

    Тут кто-то в клубе должен проявить мудрость. Понятно, что расставаться дорого, что надо платить неустойку. Но если тренер сам уже говорить, что хотел уйти, так надо этим и воспользоваться – у Боаша остался год контракта, около 10 месяцев, вряд ли он сам будет требовать больших денег. Если его сейчас оставить – это большой риск разрушения команды, отсутствия результата и в чемпионате, и в Лиге чемпионов», – считает Ловчев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2015 08:25
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    Комментарии (6)
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    Тазит
    1441345922
    "эксперт"... звучит как "плохой танцор"...
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    Garrincha58
    1441347564
    самый умный ловец!? я все это говорил год назад когда не вышли из группы в ЛЧ вот так эксперт ты наш
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    kkomov
    1441350920
    прав!
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    n272nm
    1441361797
    Опять свинье неймется. :)))) Опять бывшим спартаковцам до всего есть дело.
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    Igreks
    1441364270
    Импортный тренер все таки))) как то вяжется с последними сжиганиями импортных продуктов. Беги Боаш, Беги!!!! ) а то и тебе могут сжечь. Капелло то успел. красава))
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    ologreds
    1694997248
    numo441267
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