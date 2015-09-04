В ближайшее время «Зенит» обсудит с представителями Виллаш-Боаша условия расторжения контракта

Представители главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша совместно с руководством клуба в ближайшее время обсудят условия расторжения контракта с португальским специалистом. Об этом сообщает Twitter sport_inside.

Контракт с португальским тренером рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, КДК РФС дисквалифицировал Виллаш-Боаша на шесть матчей чемпионата России за толчок резервного арбитра Ивана Сараева во время матча седьмого тура чемпионата России «Зенит» – «Крылья Советов» (1:3).

«Для клуба дисквалификация главного тренера на шесть матчей, безусловно, является проблемой. После обсуждения сложившейся ситуации с главным тренером клуб примет решение о дальнейших действиях», – сообщили в пресс-службе клуба.