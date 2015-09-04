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    • В ближайшее время «Зенит» обсудит с представителями Виллаш-Боаша условия расторжения контракта

    В ближайшее время «Зенит» обсудит с представителями Виллаш-Боаша условия расторжения контракта

    Представители главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша совместно с руководством клуба в ближайшее время обсудят условия расторжения контракта с португальским специалистом. Об этом сообщает Twitter sport_inside.

    Контракт с португальским тренером рассчитан до конца текущего сезона.

    Напомним, КДК РФС дисквалифицировал Виллаш-Боаша на шесть матчей чемпионата России за толчок резервного арбитра Ивана Сараева во время матча седьмого тура чемпионата России «Зенит» – «Крылья Советов» (1:3).

    «Для клуба дисквалификация главного тренера на шесть матчей, безусловно, является проблемой. После обсуждения сложившейся ситуации с главным тренером клуб примет решение о дальнейших действиях», – сообщили в пресс-службе клуба.

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    04.09.2015 06:15
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    Комментарии (10)
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    Каратель
    1441337410
    не задерживается нигде надолго боамж
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    slavutiq70
    1441337719
    Ну Зенит с таким составом и без главного тренера может играть в Российском чемпионате
    Ответить
    Serjinho
    1441337792
    и с представителями комитета по договорнякам обсудите свою вечную дисквалификацию, убогая синита
    Ответить
    ManUtd1972
    1441344249
    Представляю сколько он дерьма выльет,когда его выгонят
    Ответить
    Дагыстанец
    1441346473
    Ждем правду о рос. футболе от Андре
    Ответить
    Garrincha58
    1441347391
    Кержаков вернется попылит еще годик а может два
    Ответить
    neveldomha
    1441348141
    Странная позиция у клуба в отношении АВБ. С одной стороны кусают, с другой целуют в укушенное место. То есть клуб доверяет АВБ, и тут же ведет переговоры о расторжении контракта. Нужно четко обозначить свою позицию. Укусить и дать пинка под зад.
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    kkomov
    1441351371
    какое ближайшее время - уже вчера надо было это сделать
    Ответить
    yanedo
    1441359393
    боаш шёл в зенит заваёвывать трофеи а получил лемит легионеров всвязи с чем отток хороших футболистов и наплыв местных бездарей правильно боаш найди нормальный чемпионат где нет во главе придурков и заваёвывай титулы
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    ologreds
    1694997248
    numo441257
    Ответить
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