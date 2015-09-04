Бускетс считает, что победа в футбольном матче лучше, чем секс

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс сравнил успехи в футболе с сексом, и сравнение оказалось в пользу первых.

«После победы чувствуешь себя счастливым на протяжении трех-четырех дней. А после секса ощущение счастья проходит через минуту», – делится своими мыслями Бускетс.

Поражения портят футболисту настроение на несколько дней.

«После плохой игры возвращаешься домой, захлопываешь дверь и несколько дней не хочешь никуда выходить. Болельщики не оскорбляют тебя, но многие из них напоминают о том, что матч сложился нехорошо».