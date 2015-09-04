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    • Бускетс считает, что победа в футбольном матче лучше, чем секс

    Бускетс считает, что победа в футбольном матче лучше, чем секс

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс сравнил успехи в футболе с сексом, и сравнение оказалось в пользу первых.

    «После победы чувствуешь себя счастливым на протяжении трех-четырех дней. А после секса ощущение счастья проходит через минуту», – делится своими мыслями Бускетс.

    Поражения портят футболисту настроение на несколько дней.

    «После плохой игры возвращаешься домой, захлопываешь дверь и несколько дней не хочешь никуда выходить. Болельщики не оскорбляют тебя, но многие из них напоминают о том, что матч сложился нехорошо».

    Источник: Daily Mail

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    04.09.2015 00:12
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    Комментарии (8)
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    absent32
    1441315785
    импотент?)))
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    Chuck_TLT
    1441315940
    Жена Букетса симулирует оргазм)
    Ответить
    DW-21
    1441319971
    ну вот, лишил себя сек.. на два-три месяца)
    Ответить
    Lexx1k
    1441322161
    играть в барсе.. быть чемпионом всех возможных турниров на планете... ну если выбирать... между сексом и этим всем... думаю можно и без секс прожить) руки же есть если что)))
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    locky
    1441342651
    Окей Гугл "Бускетс побеждает в футбольном мачте без регистрации и смс"
    Ответить
    Измайловский Кочегар
    1441356274
    Школота, если вдруг научитесь что-нибудь делать, то поймёте, о чём Бускетс говорит :)))
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    maddaymann
    1441365372
    Просто мужика у тебя нормального не было...
    Ответить
    ologreds
    1694997249
    numo441249
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