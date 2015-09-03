«Зенит» намерен обсудить с Виллаш-Боашем его дисквалификацию

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на решение КДК дисквалифицировать главного тренера Андре Виллаш-Боаша на шесть матчей РФПЛ за толчок судьи во время игры с «Крыльями Советов».

«Для клуба дисквалификация главного тренера на шесть матчей, безусловно, является проблемой. После обсуждения сложившейся ситуации с главным тренером клуб примет решение о дальнейших действиях», — комментирует представитель пресс-службы.

Виллаш-Боаш пропустит встречи против ЦСКА, «Амкара», «Спартака», «Ростова», «Кубани» и «Анжи».