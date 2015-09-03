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    • «Зенит» намерен обсудить с Виллаш-Боашем его дисквалификацию

    «Зенит» намерен обсудить с Виллаш-Боашем его дисквалификацию

    Пресс-служба «Зенита» отреагировала на решение КДК дисквалифицировать главного тренера Андре Виллаш-Боаша на шесть матчей РФПЛ за толчок судьи во время игры с «Крыльями Советов».

    «Для клуба дисквалификация главного тренера на шесть матчей, безусловно, является проблемой. После обсуждения сложившейся ситуации с главным тренером клуб примет решение о дальнейших действиях», — комментирует представитель пресс-службы.

    Виллаш-Боаш пропустит встречи против ЦСКА, «Амкара», «Спартака», «Ростова», «Кубани» и «Анжи».

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2015 20:45
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    Комментарии (3)
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    Тазит
    1441307433
    обсудить? типа - ну что же ты, андрюха?! - да бес попутал...
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    Garrincha58
    1441312981
    а что там обсуждать как дети малые не хочет человек работать насильно мил не будешь
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    ologreds
    1694997250
    numo441232
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