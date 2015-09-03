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    Боярский: «Зенит» – это банк или спортивная команда?»

    Михаил Боярский, один из самых известных болельщиков «Зенита», поделился своим мнением по поводу возможной отставки Андре Виллаша-Боаша с поста главного тренера команды.

    – С тренерами, к сожалению, существуют договоры, где все предусмотрено. Компенсации в случае расторжения соглашений по чьей-либо инициативе довольно серьезные. Здесь все завязано на деньгах. Мне не очень хочется в этом разбираться. Понимаете, если режиссер в театре плохо поставил спектакль, его убирают без разговоров. А в футбольном мире все упирается в миллионы, миллиарды. «Зенит» – это банк или спортивная команда?

    – Интересный вопрос.

    – Давайте разберемся с этим. Если «Зенит» – банк, то я ничего не понимаю. Не могу назвать себя большим специалистом в футболе, но, по крайней мере, я не банкир. А то у нас все говорят про компенсацию Капелло, или сколько денег нужно дать Боашу, чтобы его уволить. Это все надоело. Трансферы-шмансферы… Давайте уже говорить о красоте футбола!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2015 18:03
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    Комментарии (12)
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    footballforeverNN
    1441293297
    д'артаньян, не за ту команду переживаешь
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    Тазит
    1441294126
    тысяча чертей!
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    suhow6
    1441294629
    это банк. все бабки решают
    Ответить
    борька
    1441296598
    Настоящий футбол во дворах и на пустырях
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    Антибиотик
    1441297718
    Да без определенных пунктов в контрактах из иностранных тренеров никто не поедет в Россию. Боярский это не может понять?
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    Диктор
    1441298018
    Зенит и ЦСКА =это два денежных мешка России-и оба клуба увы играют не по спортивному.
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    Garrincha58
    1441298124
    каналья! когда же Зенит начнет играть?
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    luke-c1
    1441299017
    Три тысячи Файзулиных!!!
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    Hazar1950
    1441305744
    Один прозрел...
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    ologreds
    1694997250
    numo441214
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