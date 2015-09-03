Боярский: «Зенит» – это банк или спортивная команда?»

Михаил Боярский, один из самых известных болельщиков «Зенита», поделился своим мнением по поводу возможной отставки Андре Виллаша-Боаша с поста главного тренера команды.

– С тренерами, к сожалению, существуют договоры, где все предусмотрено. Компенсации в случае расторжения соглашений по чьей-либо инициативе довольно серьезные. Здесь все завязано на деньгах. Мне не очень хочется в этом разбираться. Понимаете, если режиссер в театре плохо поставил спектакль, его убирают без разговоров. А в футбольном мире все упирается в миллионы, миллиарды. «Зенит» – это банк или спортивная команда?

– Интересный вопрос.

– Давайте разберемся с этим. Если «Зенит» – банк, то я ничего не понимаю. Не могу назвать себя большим специалистом в футболе, но, по крайней мере, я не банкир. А то у нас все говорят про компенсацию Капелло, или сколько денег нужно дать Боашу, чтобы его уволить. Это все надоело. Трансферы-шмансферы… Давайте уже говорить о красоте футбола!