Виллаш-Боаш дисквалифицирован на шесть матчей

КДК РФС в четверг принял решение дисквалифицировать главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша на шесть матчей за его поведение во время матча 7-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Португалец толкнул резервного арбитра встречи Ивана Сараева.

Виллаш-Боаш пропустит матчи «Зенита» против ЦСКА, «Спартака», «Кубани», «Амкара», «Ростова» и «Анжи». Кроме того, он заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

Отметим, португальский специалист лично присутствовал на заседании КДК и принес свои извинения судьям. Виллаш-Боаш объяснил свое поведение временной потерей концентрации.