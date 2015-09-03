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    Виллаш-Боаш дисквалифицирован на шесть матчей

    КДК РФС в четверг принял решение дисквалифицировать главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша на шесть матчей за его поведение во время матча 7-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Португалец толкнул резервного арбитра встречи Ивана Сараева.

    Виллаш-Боаш пропустит матчи «Зенита» против ЦСКА, «Спартака», «Кубани», «Амкара», «Ростова» и «Анжи». Кроме того, он заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

    Отметим, португальский специалист лично присутствовал на заседании КДК и принес свои извинения судьям. Виллаш-Боаш объяснил свое поведение временной потерей концентрации.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.09.2015 17:04
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    Комментарии (24)
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    алекс88
    1441291409
    В Англии что-то у него таких помутнений не было
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    prtcs
    1441291647
    Так он еще и больной?
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    NEOn13
    1441292193
    можно уже и увольнять тогда)))
    Ответить
    Тазит
    1441292194
    похоже, Боаш всех достал и его хотят уйти... иначе, зенит -миллер-мутко-рфс дали бы для приличия один матч и забыли бы...
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    CSKA №1
    1441293707
    Ахахаха!!!Зенька гори!!!
    Ответить
    Стаz
    1441294133
    Кто такой Боаш? Надо себя приличней вести в чужой стране.
    Ответить
    Каратель
    1441294719
    ох и потрепят зинаиду....
    Ответить
    перонах
    1441296158
    Адекватно!
    Ответить
    sergey_andreich
    1441298046
    кони, поддержите: РАЗ, ДВА, ТРИ ЗЕНИТУШКА С...СИ))))))
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    ologreds
    1694997252
    numo441210
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