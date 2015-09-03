Митрофанов: «Лимит зарплаты в 2 миллиона для игроков до 23 лет нарушает Конституцию РФ»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов на собрании клубов РФПЛ рассказал об обсуждении проекта финансового регламента РФС.

– Финансовый регламент, с моей точки зрения, нужен. Но в своей опубликованной версии он не обсуждался рабочей группой. Это компиляция двух регламентов, бездумно склеенных. Поэтому мы выступили против.

В части финансового фэйр-плей критерии должны быть иные с учетом специфики российского футбола. Но если сидеть и говорить абстрактно: «Давайте строить детские школы, строить инфраструктуру», не привязывая это к конкретным требованиям, ничего не произойдет.

– В финрегламенте прописан лимит доходов в два миллиона рублей для игроков старше 23 лет.

– Эти ограничения нарушают Конституцию РФ, закон о равной оплате за равный труд. По финансовому регламенту ФИФА клуб самостоятельно определяет, сколько какому игроку платить, – отметил Митрофанов.