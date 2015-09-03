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    • Немецкие клубы получили больше всех прибыли по итогам трансферного окна

    Немецкие клубы получили больше всех прибыли по итогам трансферного окна

    Подведены общие итоги летнего трансферного окна для пяти ведущих чемпионатов.

    Получить прибыль в результате покупки и продажи футболистов удалось только клубам Германии и Франции. Команды Бундеслиги потратили на трансферы 411,4 миллиона евро, а доходы от продаж игроков составили 477,1 миллиона – общий заработок превысил 65 миллионов. Расходы клубов Лиги 1 достигли 306,6 миллиона евро, а выручка – 350 миллионов.

    Испанские и итальянские клубы в ходе трансферной кампании потратили больше, чем заработали. Так, представители Примеры заплатили за футболистов 571,6 миллиона евро, а получили за трансферы 387,1 миллиона, а для команд из Серии А аналогичные показатели составили 576,7 и 494,3 миллиона.

    Самым убыточным из ведущих чемпионатов Европы в этом отношении оказалась АПЛ: купив футболистов на 1,04 миллиарда евро, английские клубы понесли суммарный убыток в 481, 8 миллиона.

    Источник: Р-Спорт

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    03.09.2015 00:18
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    Комментарии (5)
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    Dodge87
    1441238584
    иногда задумываюсь.столько голодающих,бездомных,измученны
    х войной людеей и такое бабло тратится в пустую...неужели нельзя снизить стоимость игроков
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    slavutiq70
    1441246976
    Футбол развивается вопреки всем законам экономики
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    Дагыстанец
    1441252470
    На фоне анти российских санкций обвала цены на нефтогаз и акций газпрома немцы устроили распродажу
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    ologreds
    1694997258
    numo441119
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