Немецкие клубы получили больше всех прибыли по итогам трансферного окна

Подведены общие итоги летнего трансферного окна для пяти ведущих чемпионатов.

Получить прибыль в результате покупки и продажи футболистов удалось только клубам Германии и Франции. Команды Бундеслиги потратили на трансферы 411,4 миллиона евро, а доходы от продаж игроков составили 477,1 миллиона – общий заработок превысил 65 миллионов. Расходы клубов Лиги 1 достигли 306,6 миллиона евро, а выручка – 350 миллионов.

Испанские и итальянские клубы в ходе трансферной кампании потратили больше, чем заработали. Так, представители Примеры заплатили за футболистов 571,6 миллиона евро, а получили за трансферы 387,1 миллиона, а для команд из Серии А аналогичные показатели составили 576,7 и 494,3 миллиона.

Самым убыточным из ведущих чемпионатов Европы в этом отношении оказалась АПЛ: купив футболистов на 1,04 миллиарда евро, английские клубы понесли суммарный убыток в 481, 8 миллиона.