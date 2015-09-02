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    • Вместительность «Стэмфорд Бридж» будет увеличена до 60 тысяч человек

    Вместительность «Стэмфорд Бридж» будет увеличена до 60 тысяч человек

    После завершения этого сезона начнется активная фаза реконструкции стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж».

    «Челси» намерен последовать примеру другого лондонского клуба – «Арсенала», который после переезда на новый стадион значительно увеличил свои доходы. Но перед этим «аристократам» придется потратиться: владелец клуба Роман Абрамович намерен выделить на реконструкцию примерно 500 миллионов фунтов.

    Основным изменением станет увеличение вместительности арены с нынешних 42-х тысяч зрителей до 60-ти тысяч. Кроме того, поменяется и внешний вид стадиона: реконструкция будет выполнена в готическом стиле.

    Источник: iSport.ua

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    02.09.2015 23:38
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    Комментарии (2)
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    Оооохооо! Посмотрим!
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