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    • Мутко: «Хочу, чтобы российский клуб выиграл Лигу чемпионов»

    Мутко: «Хочу, чтобы российский клуб выиграл Лигу чемпионов»

    Новый глава РФС Виталий Мутко поделился своим мнением по поводу участия российских команд в международных турнирах и влияния их успехов на развитие футбола в стране:

    «Я бы очень хотел, чтобы российский клуб выиграл Лигу чемпионов или Лигу Европы. Любая такая победа дает серьезный импульс развитию футбола, количество детей, идущих в академии, увеличивается. Успехи нужны, и они должны быть у нас. Локальные успехи есть, юношеская сборная выиграла серебряные медали.

    Если основная сборная сейчас успешно выступит, то атмосфера поменяется, ребята-то хотят, просто немножко они были подзажатые, есть свои нюансы, сейчас же будет по-другому», – сказал Мутко.

    Источник: РФС

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    02.09.2015 13:22
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    Комментарии (19)
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    MRHM-1988
    1441192693
    В каком веке Мутко интересно ?
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    Aspirin77
    1441193553
    )))
    Ответить
    BlackMurder
    1441194447
    Так то этого не будет, ибо российский футбол дно
    Ответить
    dima556
    1441195765
    лучше бы за Сборную переживал...
    Ответить
    алекс88
    1441196491
    Ебанутый,Хоти дальше,еще вообще легионеров запретите так вообще 0 очков в группе будет
    Ответить
    footballforeverNN
    1441197285
    чудак похоже давно футбол не смотрел
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    Армен Мосоян
    1441199285
    Насмешил мутко
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    roman230582
    1441208487
    Взялся за дело Мудко, пока правда только языком работает
    Ответить
    Старый Пью
    1441215048
    Он так сказал?! Что, лимит на легионеров уже отменяют? Какая нафиг лига чемпионов с таким лимитом?
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    ologreds
    1694997262
    numo441060
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