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    Мутко: «Спорт на телевидении станет доступнее»

    Министр спорта Виталий Мутко, сегодня избранный президентом РФС, прокомментировал вопрос взаимоотношений клубов и федерации, а также доступность спорта на телевидении:
    «РФС должен бережно относится к экономике клубов и стараться помогать им решать возникающие проблемы, но активно не вмешиваться в эти процессы.

    Телеканал «Россия-2» на данный момент выделяет спортивным передачам всего 40 процентов эфирного времени, так как правами на основную массу контента владеет «Газпром-медиа». Теперь же они объединятся и спорт будет доступнее», – сказал Мутко.

    Источник: РФС

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    02.09.2015 12:54
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    Комментарии (2)
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    ЖОРРО
    1441227047
    Ура!!!Надеюсь больше матчей РПЛ будут показывать по России 2!А так же ФНЛ!
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    ologreds
    1694997262
    numo441056
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