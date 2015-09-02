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    Бубнов: «Надеюсь дожить до чемпионства «Спартака»

    Эксперт Александр Бубнов прогнозирует, что в ближайшие два года «Спартак» не будет претендовать на чемпионство. При этом специалист считает, что уже в этом сезоне красно-белые смогут занять на место в первой тройке.

    «Надеюсь, я еще доживу до чемпионства «Спартака». Не в ближайшие года два точно… Ситуация у них хорошая, но если они будут терять очки в играх с «Уфой» и «Анжи». В следующем туре у них игра с «Ростовом». Это серьезный тест. В этом году руководство ставило задачу попасть в Лигу Европы. Втихаря идет разговор попасть в тройку. И «Спартаку» по силам решить задачи. Но многим не терпится, уже пошло-поехало разговоры о чемпионстве. Но если «Зенит» будет так играть, ЦСКА начнет спотыкаться. Я жду матча «Спартак» – «Локо», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    02.09.2015 12:02
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    Комментарии (16)
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    -Сивый Мерин-
    1441185499
    Разве только в следующей жизни.
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    алекс88
    1441186220
    Никто не доживет,такого никогда не будет,быстрее ижевский зенит чемпионом станет чем мясо
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    sergey_andreich
    1441187481
    Бубнов, вроде взрослый человек, а в сказки до сих пор верит
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    slavutiq70
    1441189584
    Какие сказки ???Карпин дважды брал серебро,,,,с невыдающимся составом где-то 3-4 по силе был состав,а прикупи Спартак пару игроков уровня Халка то и золото мог взять,Так что всё возможно ,ведь на стадион Федун деньги нашёл смотри и на игроков найдёт ког да нибудь средства
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    vest01
    1441191016
    Два года точно а там может и третий год нестанит чемпионом.
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    suhow6
    1441191067
    Спартак через пару лет в фнл будет играть, а он о чемпионстве мечтает. мечтатель
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    -Конь Педальный-
    1441203232
    Столько не живут!
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    Temp8787
    1441277702
    такое чувство что одни кони в обсуждении собрались))
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    slavutiq70
    1441335947
    Зря ты Саша Карпина критековал с ним может и дожил ,,,Валера три раза в в тройку входил,,,,
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    ologreds
    1694997262
    numo441053
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