Бубнов: «Надеюсь дожить до чемпионства «Спартака»

Эксперт Александр Бубнов прогнозирует, что в ближайшие два года «Спартак» не будет претендовать на чемпионство. При этом специалист считает, что уже в этом сезоне красно-белые смогут занять на место в первой тройке.

«Надеюсь, я еще доживу до чемпионства «Спартака». Не в ближайшие года два точно… Ситуация у них хорошая, но если они будут терять очки в играх с «Уфой» и «Анжи». В следующем туре у них игра с «Ростовом». Это серьезный тест. В этом году руководство ставило задачу попасть в Лигу Европы. Втихаря идет разговор попасть в тройку. И «Спартаку» по силам решить задачи. Но многим не терпится, уже пошло-поехало разговоры о чемпионстве. Но если «Зенит» будет так играть, ЦСКА начнет спотыкаться. Я жду матча «Спартак» – «Локо», – заявил Бубнов.