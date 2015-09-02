Мутко: «РФС находится на грани банкротства»

Новый президент РФС Виталий Мутко заявил о финансовых проблемах организации. Также чиновник сказал, что верит в успешное проведение чемпионата мира 2018 года, где сборная России должна показать хороший результат.

«РФС находится на грани банкротства, предстоит оперативно решать экономические проблемы. Завтра будет подписан новый спонсорский контракт, но имя фирмы пока анонсировать не будем.

Мы верим, что успешное проведение ЧМ-2018 невозможно без успешного выступления на нем сборной России», – завил Мутко.