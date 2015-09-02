Виллиан: «Даже Месси и Роналду проваливаются в сборных»

Полузащитник «Челси» и сборной Бразлии Виллиан считает, что у национальной команды нет зависимости от Неймара.

«Я не думаю, что проблема Бразилии – это игроки. У нас есть не только Неймар, но и много других высококлассных футболистов, так что я не знаю, почему постоянно говорят, что мы зависим от Неймара. Конечно, Неймар великолепный игрок – он ключевой наш футболист на данный момент – но есть другие. И я считаю естественным, что в матчах за сборную игроки иногда выступают хуже, чем за клуб», – говорит Виллиан.

В качестве иллюстрации последнего утверждения Виллиан привел в пример Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Это нормально. Это как Месси в Аргентине и Роналду в Португалии. Все большие игроки иногда проваливаются в сборных, потому что не имеют возможности постоянно тренироваться со своими партнерами по национальной команде».