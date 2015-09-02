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    Виллиан: «Даже Месси и Роналду проваливаются в сборных»

    Полузащитник «Челси» и сборной Бразлии Виллиан считает, что у национальной команды нет зависимости от Неймара.

    «Я не думаю, что проблема Бразилии – это игроки. У нас есть не только Неймар, но и много других высококлассных футболистов, так что я не знаю, почему постоянно говорят, что мы зависим от Неймара. Конечно, Неймар великолепный игрок – он ключевой наш футболист на данный момент – но есть другие. И я считаю естественным, что в матчах за сборную игроки иногда выступают хуже, чем за клуб», – говорит Виллиан.

    В качестве иллюстрации последнего утверждения Виллиан привел в пример Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Это нормально. Это как Месси в Аргентине и Роналду в Португалии. Все большие игроки иногда проваливаются в сборных, потому что не имеют возможности постоянно тренироваться со своими партнерами по национальной команде».

    Источник: Goal.com

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    02.09.2015 02:03
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    Комментарии (2)
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    bset
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    В Португалии, по сути, один игрок такого уровня, как Роналду, остальные намного ниже уровнем. А футбол - командная игра, одного не вытащить. А если и тащит, то команда может даже помешать (вспоминаем незасчитанный гол Роналду в ворота Испании из-за Нани).
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    ologreds
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