Как минимум 45 матчей чемпионата России будут показаны по «Матч-ТВ»

Генеральный директор «НТВ-Плюс» Александр Вронский поведал о том, как будет освещаться чемпионат России на новом спортивном канале «Матч-ТВ».

«Мы в контракте записали минимальное количество матчей за сезон – 45, но это не значит, что мы ими ограничимся. Речь идет о том, чтобы у нас была возможность вместе с лигой выбирать самые рейтинговые матчи на эфирный канал, и мы их обязуемся показать не менее 45, но можем показать и больше», – говорит Вронский.

Также гендиректор «НТВ-Плюс» рассказал о доходах от трансляций.

«Мы в рамках редакционного совета заложили в качестве одного из показателей эффективности, записав это в договор, размер дохода, который будем собирать. И мы за сезон-2015/16 разработаем конкретные цифры и план их роста к сезону-2017/18.

Кроме этого, договором предусмотрено разделение доходов свыше определенного значения по российской территории 40 на 60 в пользу клубов. Сегодня проблема в том, что рынок рекламы довольно сильно упал, и зачастую не от нас зависит, как он будет развиваться, но мы надеемся, что через три года эта ситуация улучшится, и мы сможем собирать столько денег, что уже сможем делиться с клубами».