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    • Как минимум 45 матчей чемпионата России будут показаны по «Матч-ТВ»

    Как минимум 45 матчей чемпионата России будут показаны по «Матч-ТВ»

    Генеральный директор «НТВ-Плюс» Александр Вронский поведал о том, как будет освещаться чемпионат России на новом спортивном канале «Матч-ТВ».

    «Мы в контракте записали минимальное количество матчей за сезон – 45, но это не значит, что мы ими ограничимся. Речь идет о том, чтобы у нас была возможность вместе с лигой выбирать самые рейтинговые матчи на эфирный канал, и мы их обязуемся показать не менее 45, но можем показать и больше», – говорит Вронский.

    Также гендиректор «НТВ-Плюс» рассказал о доходах от трансляций.

    «Мы в рамках редакционного совета заложили в качестве одного из показателей эффективности, записав это в договор, размер дохода, который будем собирать. И мы за сезон-2015/16 разработаем конкретные цифры и план их роста к сезону-2017/18.

    Кроме этого, договором предусмотрено разделение доходов свыше определенного значения по российской территории 40 на 60 в пользу клубов. Сегодня проблема в том, что рынок рекламы довольно сильно упал, и зачастую не от нас зависит, как он будет развиваться, но мы надеемся, что через три года эта ситуация улучшится, и мы сможем собирать столько денег, что уже сможем делиться с клубами».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2015 01:41
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    Комментарии (10)
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    Ver
    1441166692
    И где это "Матч ТВ"?
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    ultimate
    1441173790
    ЦСКА и бомжиков не смотрю команды эти не интересны
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    Nesterenko
    1441178429
    Только в России для того чтобы открыть новый канал с футбол (бесплатный!!) нужно закрыть бесплатный канал Спорт, создать канал Наш футбол. А почему нельзя было просто первому каналу, НТВ, Россия 2 дать по два матча и всем бы хватило всего. Идиотизм самый натуральный!!!
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    ologreds
    1694997262
    numo441032
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