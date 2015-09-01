Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Бартомеу: «Реал» пытается создавать трудности «Барселоне» и лично Неймару»

    Бартомеу: «Реал» пытается создавать трудности «Барселоне» и лично Неймару»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался на тему расследования покупки нападающего Неймара в 2013 году.

    Каталонцы утверждают, что сумма сделки с «Сантосом»составила 57,1 миллиона евро, в то время как прокуратура Испании подозревает, что за игрока было заплачено 94,8 миллиона. Бартомеу считает, что здесь не обошлось без происков мадридского «Реала».

    «В Мадриде до сих пор не могут смириться с тем, что Неймар выбрал «Барселону». Поэтому они и пытаются создавать трудности для клуба и для него лично. Посмотрим, что в итоге решит суд, но я никогда не устану защищать интересы «Барселоны» и ее игроков».

    Также президент прокомментировал продление контракта с футболистом.

    «Мы еще не начали обсуждать с Неймаром этот вопрос».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2015 23:44
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NOVA
    1441143854
    тока если на поле! а так саме себе всякими петушками создают!
    Ответить
    Igreks
    1441185451
    ему РЕАЛ снится ночами видать
    Ответить
    Siyovush Salimov
    1441186004
    Реал Мадрид ревнуеть
    Ответить
    vidi777
    1441199221
    Неймар середнячок. От этих денег не стоит. А то что лично отцу Неймара в счёт поступило 50 лямов это факт. и кому то придётся отвечать за это. Реал тут не причём.
    Ответить
    NOVA
    1441310071
    Летом 2011 года бразилец имел готовый предварительный контракт с мадридским «Реалом», но в мае 2013, когда «Сантос» заявил о возможности продажи футболиста, за него началась борьба между «Реалом» и «Барселоной». Бразильский клуб предложил Неймару право выбора, и тот отдал предпочтение каталонскому клубу. Самое интересное, что в юности Неймар, нынешняя звезда «Барселоны», имел шанс оказаться в Королевском клубе и весной 2006 года он даже тренировался две недели в Вальдебебас в одной команде с Дани Карвахалем, Сарабией и Алексом Фернандесом. Молодой футболист, приехавший в компании своего отца и агента Вагнера Рибейро, понравился тренерам мадридской фабрики, но «Мадрид» не захотел платить 60 тысяч евро, которые запросил агент футболиста. тогда уже знали что петушок растет! так как предал Реал и выбрал путу!
    Ответить
    ologreds
    1694997264
    numo441022
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+