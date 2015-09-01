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    • Больше всех в Англии потратил «Манчестер Сити», больше всех заработал – «Манчестер Юнайтед»

    Больше всех в Англии потратил «Манчестер Сити», больше всех заработал – «Манчестер Юнайтед»

    Подведены итоги закрывшегося трансферного окна в Англии.

    Этим летом клубы АПЛ потратили на покупку футболистов 897,7 миллиона фунтов, что стало рекордной цифрой. Суммарный заработок за этот же период составил 416,6 миллиона.

    Самую сбалансированную трансферную кампанию провел «Саугемптон»: клуб заработал 38,5 миллиона фунтов и потратил 41,7 миллиона, уйдя в минус лишь на три с небольшим миллиона. У «Манчестер Сити» расходы превысили доходы на 101,3 миллиона.

    Именно «Манчестер Сити» и стал клубом, который потратил больше всех – 154,2 миллиона фунтов. А больше всех заработал второй клуб из Манчестера: доходы «Юнайтед» от продажи футболистов этим летом составили 72 миллиона.

    Источник: Sports.ru

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    01.09.2015 21:43
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    Комментарии (6)
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    roman230582
    1441136364
    Ну и как все это увязывается с Фэйр Плэй
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    Yellow 91
    1441166798
    Ди мария и фалькао, вот и 72 ляма
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    pegas1276
    1441171984
    покой нам только снился
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    ologreds
    1694997264
    numo441013
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