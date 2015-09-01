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    «Челси» пытался приобрести Маркиньоса

    «Челси» пытаясь усилить позицию центрального защитника, дважды делал запрос в «ПСЖ» по трансферу 21-летнего бразильца Маркиньоса.
    Лондонский клуб ради футболиста готов был раскошелиться 35-55 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    01.09.2015 18:47
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    Комментарии (2)
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    wasi62
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