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«Челси» пытался приобрести Маркиньоса
«Челси» пытался приобрести Маркиньоса
«Челси»
пытаясь усилить позицию центрального защитника, дважды делал запрос в
«ПСЖ»
по трансферу 21-летнего бразильца
Маркиньоса.
Лондонский клуб ради футболиста готов был раскошелиться 35-55 миллионов евро.
Источник:
Skysports
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01.09.2015 18:47
Англия. Премьер-лига
Англия
Челси
ПСЖ
Маркиньос
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wasi62
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