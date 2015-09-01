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    Стали известны пары команд в 1/16 финала Кубка России

    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. С этой стадии в розыгрыш вступают клубы Премьер-лиги.

    Пары приведены в порядке сетки турнира.

    «Волга» (Тверь) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

    «Тосно» (Ленинградская область) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)

    «Волга» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва)

    «Шинник» (Ярославль) / «Шахтер» (Пешелань) – «Кубань» (Краснодар)

    «Локомотив» (Лиски) – «Динамо» (Москва)

    «Тамбов» (Тамбов) – «Крылья Советов» (Самара)

    «Торпедо» (Армавир) – «Локомотив» (Москва)

    «Спартак» (Нальчик») – «Амкар» (Пермь)

    «Зенит» (Ижевск) – «Краснодар» («Краснодар)

    «Сокол» (Саратов) – «Анжи» (Махачкала)

    «Химки» (Химки) – «Мордовия» (Саранск)

    «Носта» (Новотроицк) – «Терек» (Грозный)

    «Байкал» (Иркутск) – ЦСКА (Москва)

    «Енисей» (Красноярск) – «Урал» (Екатеринбург)

    «СКА-Энергия» (Хабаровск) – «Рубин» (Казань)

    «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Уфа» (Уфа)

    Матчи 1/16 финала пройдут 23-24 сентября.

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    01.09.2015 18:01
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    Комментарии (28)
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    Russian_Klop
    1441136868
    Сетку опубликуйте.. Там много интересного проглядывается )))
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    gentlewolf
    1441137374
    У ЦСКА до финала ни одного стоящего соперника.
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    AleXXX 88
    1441137634
    Блин хотел на ЦСКА посмотреть,Урал достался=(
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    vlad1969
    1441137725
    во торпедо валеры прилипло)))))
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    Lakhamu
    1441179131
    у вотяков из Ижевска празник будет на всю Удмуртию. Быки могут туда вообще молодёжку отправлять.
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    sergey_andreich
    1441187804
    в финале будут Локомотив и Шахтер (Пешелань) ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА
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    suhow6
    1441191328
    торпедо Армавир вперёд. локо пусть в Рот берет
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    Арторикс
    1441651857
    На Рим ребята ! на Рим !
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    CSKA №1
    1442928051
    Спартачам не сфартило!!!Удача МЯСНЫМ точно понадобится!!!
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    ologreds
    1694997266
    numo440993
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