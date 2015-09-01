Стали известны пары команд в 1/16 финала Кубка России

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. С этой стадии в розыгрыш вступают клубы Премьер-лиги.
Пары приведены в порядке сетки турнира.
«Волга» (Тверь) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
«Тосно» (Ленинградская область) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)
«Волга» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва)
«Шинник» (Ярославль) / «Шахтер» (Пешелань) – «Кубань» (Краснодар)
«Локомотив» (Лиски) – «Динамо» (Москва)
«Тамбов» (Тамбов) – «Крылья Советов» (Самара)
«Торпедо» (Армавир) – «Локомотив» (Москва)
«Спартак» (Нальчик») – «Амкар» (Пермь)
«Зенит» (Ижевск) – «Краснодар» («Краснодар)
«Сокол» (Саратов) – «Анжи» (Махачкала)
«Химки» (Химки) – «Мордовия» (Саранск)
«Носта» (Новотроицк) – «Терек» (Грозный)
«Байкал» (Иркутск) – ЦСКА (Москва)
«Енисей» (Красноярск) – «Урал» (Екатеринбург)
«СКА-Энергия» (Хабаровск) – «Рубин» (Казань)
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Уфа» (Уфа)
Матчи 1/16 финала пройдут 23-24 сентября.