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    • Агент Кокорина: «Мы не вели никаких переговоров по поводу перехода в другой клуб»

    Агент Кокорина: «Мы не вели никаких переговоров по поводу перехода в другой клуб»

    Кирилл Логинов, агент нападающего «Динамо» Александра Кокорина, рассказал, что его клиент не вел переговоров по поводу своего перехода в другой клуб. Ранее СМИ сообщали о вероятном трансфере форварда в английские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также петербургский «Зенит».

    «До тех пор пока действует защищeнный период в контракте футболиста, игрок, равно как и его представители, не имеет права вести переговоры с другими клубами, рассматривать предложения. Если бы нам поступили подобные предложения и мы начали вести переговоры, то нарушили бы договор. Мы никаких переговоров не вели. Возможно, кто-то где-то и вeл, но нас это не касается.

    Возникающие на протяжении последнего месяца слухи связываю с тем, что журналистам просто нужно что-то написать, чтобы прокормить семью. Что касается заявлений Константина Сарсании, то он не имеет к Кокорину никакого отношения. У меня возникали мысли, что кому-то обилие слухов об Александре может быть выгодно», – сказал Логинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.09.2015 16:40
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    Комментарии (5)
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    Старый Пью
    1441119433
    Переговоров не вели, но слухи, чтобы цену набить, распускали :-)
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    slavutiq70
    1441119807
    Одни сказочники вокруг
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    Диктор
    1441121190
    Одназначно пытались повысить трансферную стоимость.
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    wasi62
    1441123168
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    ologreds
    1694997266
    numo440987
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