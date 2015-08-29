Видеотрансляция матча «Зенит» - «Крылья Советов» - на «Бомбардире»

«Зенит» и «Крылья Советов» сегодня встретятся в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги. У хозяев после домашнего поражения от «Краснодара» должок перед своими болельщиками, а это значит, что самарцам будет очень непросто.

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Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» - «Крылья Советов». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 17:00!