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УЕФА открыл дисциплинарное дело против ЦСКА

27 августа 2015, 14:26
36

Поведение болельщиков ЦСКА привело к открытию дисциплинарного дела против клуба со стороны УЕФА. Причиной этому послужило то, что болельщики команды в ходе ответного матча против «Спортинга» в рамках четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов бросали на поле пиротехнику и посторонние предметы. Клуб проводит собственное расследование и рассчитывает выяснить, кто виноват в нарушении порядка на стадионе.

Решение по делу будет оглашено 3 сентября.

Напомним, в прошлом сезоне из-за санкций УЕФА, вызванных поведением болельщиков, клуб был вынужден сыграть два домашних матча группового этапа Лиги чемпионов без зрителей.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Спортинг Бабаев Роман
Комментарии (36)
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Marizza
1440675876
Дибилы сидят в уефа
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adeptch
1440677163
Даешь 3 игры без зрителей!
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Jack Frost
1440680212
причиной послужило то, что ЦСКА унизили Спортинг, подарив им сначала шанс на выход в групповой этап, а затем затоптав их копытами))
Ответить
РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
1440680961
а что ЦСКА то? ну не будет полупустой стадион , а будет пустой.РАЗНИЦА КАКАЯ???
Ответить
гоша 344
1440682361
не везет клубу с болельщиками. не любят они цска, позорят на мировой арене имя клуба
Ответить
CSKA-39-
1440683361
Безусловно это не дело, зачем так поступать против любимого клуба не понимаю! Свинство просто!
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генетик33
1440683587
бугогого... прямо одни одэкваты собрались. Давно на стадионе-то были?
Ответить
neveldomha
1440684083
Пороть, как сидоровых коз этих щенков.
Ответить
Romeo SL
1440684405
Да задолбали эти псевдоболельщики!!!!!!!
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Damon
1440685106
Отстранить на пару лет от еврокубков
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