Агент: «Дуглас хочет остаться в «Динамо»

Защитник «Динамо» Дуглас рассчитывает продолжить карьеру в составе бело-голубых. Футболист отказался покидать Россию из-за выгодных финансовых условий действующего контракта. Родриго да Сильвейра, агент Дугласа, подтвердил намерения своего клиента остаться в Москве и продолжить выступления за «Динамо».

«До закрытия трансферного окна еще есть неделя, и может случиться всe что угодно. У нас есть предложения от нескольких клубов, представляющих топ-чемпионаты Европы. Однако для Дугласа в приоритете остаться в Москве и продолжить выступления за «Динамо». Он намерен бороться за место в составе. У него был разговор с главным тренером Андреем Кобелевым, который сказал, что рассчитывает на Дугласа. В прошлом сезоне он был ключевым игроком «Динамо». Не думаю, что с приходом нового тренера ситуация должна кардинально измениться», – сказал да Сильвейра.