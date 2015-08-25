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    • Чебан: «Высказывания Виллаш-Боаша неблаготворно влияют на имидж РФПЛ»

    Чебан: «Высказывания Виллаш-Боаша неблаготворно влияют на имидж РФПЛ»

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан прокомментировал частые жалобы на лимит главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.

    «Виллаш-Боаш – человек темпераментный, и он действительно часто подчеркивает какие-то моменты, которые не позволяют реализовать его задумки. Конечно, это неблаготворно влияет на имидж премьер-лиги», – сказал футбольный чиновник.

    Тем не менее Чебан рад и такой рекламе.

    «С другой стороны, эта фигура приковывает внимание. Как вы знаете, порой черный пиар оказывается эффективнее обычного».

    Источник: Sports.ru

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    25.08.2015 22:32
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Freyk
    1440532243
    Так вот ради чего этот лимит ввели, ради черного пиара! Ну теперь-то заживем.
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    Jack Frost
    1440533193
    зато наша сборная со своей игрой и большая половина команд - прям главное украшение РФПЛ!
    Ответить
    Nanonoko
    1440534546
    так если мы мудаки то чего вы хотите чтоб об вас говорили?он и говорит что вы дурачье там сидите в футболе ничего не понимающие крутите договорняки и делаете очень странный поступки!!какой пиар?!стыдно должно быть
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    ЖОРРО
    1440537494
    Хитрый ход РФПЛ сработал!!!!))))
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1440552422
    Чебан: «Высказывания Виллаш-Боаша неблаготворно влияют на имидж РФПЛ» -------- Не-а. Нихрена. Это удатское поведение РФПЛ -- неблаготворно влияет на имидж РФПЛ. А к обоснованной критике вы, толстоопые чиновники, должны прислушиваться и делать выводы. Исправлять навалянное.
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    санкционный гусь
    1440559363
    сама РФПЛ неблаготворно влияет на имидж РФПЛ
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    Диктор
    1440562968
    Неблаготворно влияют на имидж РФПЛ только игры Зенита и ЦСКА с покупными судьями.
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    ologreds
    1694997313
    numo440290
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