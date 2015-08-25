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    Бэйл: «Реал» становится сильнее и сильнее»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о прогрессе своей команды.

    «Мы понемногу прибавляем. Тренируемся и прогрессируем. С каждой игрой «Реал» становится все сильнее и сильнее. Нужно лучше играть в защите, но мы продолжаем работать, чтобы стать командой, которая будет играть в захватывающий футбол и выигрывать всe подряд», – говорит Бэйл.

    Также футболист прокомментировал исход матча со «Спортингом» (0:0).

    «Это был только первый матч. Мы не забили, но я абсолютно уверен, что в дальнейшем мы будем много забивать».

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2015 20:22
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    Комментарии (5)
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    LuckyPotapov
    1440525634
    над защитой говорит надо работать. Фигня что хихону не забили - видимо тоже защита виновата
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    stas-kst
    1440528638
    это намёк, на то, что Рамос не забил? )
    Ответить
    Евгений_Пуличев
    1440530608
    Как можно такую пургу гнать?
    Ответить
    95-shishani-95
    1440531843
    Пошел ты со своей женской прической!
    Ответить
    ologreds
    1694997314
    numo440280
    Ответить
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