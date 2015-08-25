Бартомеу: «Неймар остается в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал слухи о возможном переходе бразильского нападающего Неймара в «Манчестер Юнайтед».

«Это всего лишь слухи. Неймар счастлив в «Барселоне», он помогает нашей команде добиваться успехов. Через некоторе время мы обсудим с ним новый контракт», – заявил Бартомеу.

Напомним, ранее появились слухи о том, что «красные дьяволы» готовы предложить за Неймара 190 миллионов евро. Сегодня британский таблоид The Sun увеличил предложение «Манчестер Юнайтед» до 329 миллионов евро.