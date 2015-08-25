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    Бартомеу: «Неймар остается в «Барселоне»

    Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал слухи о возможном переходе бразильского нападающего Неймара в «Манчестер Юнайтед».

    «Это всего лишь слухи. Неймар счастлив в «Барселоне», он помогает нашей команде добиваться успехов. Через некоторе время мы обсудим с ним новый контракт», – заявил Бартомеу.

    Напомним, ранее появились слухи о том, что «красные дьяволы» готовы предложить за Неймара 190 миллионов евро. Сегодня британский таблоид The Sun увеличил предложение «Манчестер Юнайтед» до 329 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    25.08.2015 16:26
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    Комментарии (5)
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    mauxa
    1440511161
    329 за неймара.... этож сколько же тогда стоят Месси, Роналду, Суарес, Азар...
    Ответить
    >ㅁㅁ<
    1440513645
    Что за азар что за суарез ты лучше скажи бейл робен рибери руни
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    ologreds
    1694997315
    numo440258
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