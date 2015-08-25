Веденеев: «От «Зенита» в Лиге чемпионов ничего не жду»

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Сергей Веденеев, рассуждая о перспективах его бывшей команды в Лиге чемпионов, отметил, что сейчас петербургский клуб играет хуже, чем в прошлом сезоне.

«Я, честно говоря, от «Зенита» в Лиге чемпионов почти ничего не жду. Мне просто будет интересно посмотреть, как «Зенит» будет играть в этом турнире. Потому что, очевидно, что команда играет хуже, чем в прошлом сезоне. Говорить о том, насколько «Зенит» конкурентоспособен на европейской арене, можно будет только после того, как мы узнаем, кто из соперников попадeтся. К тому же ещe неизвестно, как футболисты будут восстанавливаться после игр.

Скамейки у «Зенита» сейчас практически нет. Но, возможно, в Лиге чемпионов будет на удивление даже легче играть. Потому что там все иностранцы могут выходить на поле. А в чемпионате тренеры делают практически вынужденный замены. И они не в состоянии усилить игру. Но с другой стороны, как можно бросать того же Данни в Лигу чемпионов, когда он находится не в форме? Тренер его, естественно, будет ставить, чтобы у него была хотя бы какая-то игровая практика. Еще есть Ломбертс, который тоже не играет, Юсупов, который в Лиге чемпионов никогда не играл, Дзюба, который, как мне кажется, к Лиге чемпионов абсолютно не готов. Поэтому лучше ничего не ждать, а просто смотреть», – сказал Веденеев.