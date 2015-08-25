Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Юсупов: «Как зомби, полетел на медосмотр в «Динамо».

    Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов рассказал о некоторых перипетиях своей карьеры в «Динамо».

    «После академии, в 18 лет, у меня было три варианта — ЦСКА, «Крылья» и «Динамо». Я хотел в Самару, но в последний момент «Динамо» как-то смогло повлиять на меня, и я, как зомби, полетел на медосмотр, хотя вроде уже договорился с «Крыльями».

    Пришел в команду, первый сезон был провальным. На следующий год ушел в аренду в «Химки», в первую лигу. Забил голов семь, хорошо проявил себя, спасибо за это Тарханову, он помог мне.

    Потом вернулся в «Динамо», там тренировал Божович. В конце последнего сбора Божович сказал, что не хочет, чтобы я уходил. Сказал, что в первых играх играть не буду, но он на меня рассчитывает. В итоге Божовича уволили и назначили Силкина, который ни с того ни с сего начал наигрывать меня в основе.

    Перед игрой Кубка Силкин сказал: «Это твой шанс. Хорошо сыграешь — будешь и дальше играть». Мы выиграли 5:0 у «Мордовии», я отдал голевую передачу. И после этой игры играл всегда, постоянно выходил в основе.

    Это были лучшие дни в моей жизни, была постоянная радость. Утром просыпаешься — настроение хорошее, хочется быстрее на тренировку. Команда была как одна семья, благодаря этому и выигрывали. Силкин стал катализатором, поверил в меня», – поведал Юсупов.

    За «Динамо» футболист выступал с 2009 по 2015 год, после чего оказался в «Зените».

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2015 01:34
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997319
    numo440200
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+