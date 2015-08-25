Чех: «Трудно поверить, что матч закончился со счетом 0:0»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех побеседовал с журналистами после матча третьего тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0). Вратарь, не раз спасавший свою команду в этой игре, удивлен итоговым счетом.

«Когда в первой игре за новый клуб всe идeт не так, нужно сосредоточиться на тренировках и выйти из этой ситуации победителем. Это был один из тех матчей, где я оказывался в нужное время в нужном месте. Трудно поверить, что несмотря на огромное количество голевых моментов матч закончился со счeтом 0:0», – сказал Чех.

Об игре своей команды вратарь высказался неоднозначно.

«Положительный момент — мы создали много голевых ситуаций во втором тайме. Но при этом «Арсенал» много ошибался до перерыва».