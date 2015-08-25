Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Чех: «Трудно поверить, что матч закончился со счетом 0:0»

    Голкипер «Арсенала» Петр Чех побеседовал с журналистами после матча третьего тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0). Вратарь, не раз спасавший свою команду в этой игре, удивлен итоговым счетом.

    «Когда в первой игре за новый клуб всe идeт не так, нужно сосредоточиться на тренировках и выйти из этой ситуации победителем. Это был один из тех матчей, где я оказывался в нужное время в нужном месте. Трудно поверить, что несмотря на огромное количество голевых моментов матч закончился со счeтом 0:0», – сказал Чех.

    Об игре своей команды вратарь высказался неоднозначно.

    «Положительный момент — мы создали много голевых ситуаций во втором тайме. Но при этом «Арсенал» много ошибался до перерыва».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2015 00:32
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    piper65
    1440484066
    да, отличная была игра. ливер, если будет так играть и дальше, заставит считаться с собой всех в лиге
    Ответить
    ologreds
    1694997319
    numo440195
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+