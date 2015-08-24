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    Блаттер: «В футболе нет коррупции»

    Исполняющий обязанности президента ФИФА Зепп Блаттер заявил, что в этой организации и в футболе в целом коррупции нет.

    «В ФИФА нет коррупции, в футболе нет коррупции – коррупция в отдельных людях. Я не могу понять, почему СМИ говорят, что ФИФА коррумпирована», – недоумевает Блаттер.

    Кроме того, чиновник пояснил, почему он подал в отставку после выигранных в мае выборов.

    «Я подал в отставку, потому что хотел защитить ФИФА. Защитить себя я смогу — я достаточно влиятелен. Я знаю, что делал, а чего не делал. У меня есть совесть, и я знаю, что являюсь честным человеком. Я чист».

    Источник: BBC

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    24.08.2015 23:52
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    Комментарии (5)
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    REKORDMEISTER
    1440450063
    Да особенно в серии а в 2005-2006 годах
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    cska-62
    1440451031
    Никакой "коррупции в отдельных людях" не бывает! Коррупция - это организованная преступность в органах власти. При этом органы власти бывают и государственными, и бывают органы власти в общественных международных организациях, одной из которых является ФИФА.
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    AK_Ronaldo_9_СпаМ
    1440451739
    ага, а на земле нет воздуха, в океане нет рыб, в хлебе нет мухи и т.д.
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    Зенит 2015
    1440457113
    Как нет! А каким образом тогда ЦСКА, который из пяти игр только одну проводит на нормальном уровне, пару раз становился, так называемым чемпионом. асе знают что незаслуженно, но раз на бумажке написано, значит чемпион. липрвый. А за мордобой серебряные медальки, предварительно заставив Краснодар от них отказаться 9кстати зенит иак же заставили отказаться от чемпионства, чтобы на юбилей его подогнать коням в качестве подарка. Кстати Спалетти после этого и забил на всё происходящее в РПЛ.
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    ologreds
    1694997320
    numo440190
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