Алвес пропустит до месяца, Бускетс в порядке

Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес не сможет выходить на поле от трех недель до месяца.

Футболист получил повреждение паха в победном для «Барселоны» матче первого тура Примеры против «Атлетика» (0:1). Уже на 19-ой минуте встречи Алвес был вынужден покинуть поле. Позже каталонский клуб подтвердил травму бразильца, а по последней информации, на восстановление потребуется от трех недель до месяца.

В том же матче получил травму полузащитник каталонцев Серхио Бускетс, однако его повреждение оказалось незначительным, и он сыграет уже в ближайшей встрече с «Малагой».