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    Алвес пропустит до месяца, Бускетс в порядке

    Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес не сможет выходить на поле от трех недель до месяца.

    Футболист получил повреждение паха в победном для «Барселоны» матче первого тура Примеры против «Атлетика» (0:1). Уже на 19-ой минуте встречи Алвес был вынужден покинуть поле. Позже каталонский клуб подтвердил травму бразильца, а по последней информации, на восстановление потребуется от трех недель до месяца.

    В том же матче получил травму полузащитник каталонцев Серхио Бускетс, однако его повреждение оказалось незначительным, и он сыграет уже в ближайшей встрече с «Малагой».

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2015 19:50
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    Комментарии (2)
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    ESPANOL
    1440442771
    нет худа без добра. в последних играх Барсы он был очень плох. Так что пусть спокойно лечится, смотришь и появится спортивная злость плюс прежнее мастерство.
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    ologreds
    1694997321
    numo440171
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