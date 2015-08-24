Расходы на подготовку к ЧМ-2018 могут быть увеличены

Министерство спорта России намерено увеличить расходы на подготовку к ЧМ-2018. Сообщается, что бюджет организации турнира составит 643,8 миллиарда рублей, что на 12,5 миллиардов больше, чем планировалось ранее.

Проект такого закона был обнародован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. При этом ранее в августе правительство сократило расходы до 631,3 миллиарда.

Министр спорта РФ Виталий Мутко информацию об увеличении бюджета опровергает, называя это перераспределением.

«Никакого увеличения расходов на подготовку к чемпионату мира нет. Это перераспределение внутри программы. Такое мы по пять-шесть раз в год делаем. Это обычная работа», – заявил Мутко.