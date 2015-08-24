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    • Педро: «Перешел в клуб, который мне нравится, где я буду больше играть»

    Педро: «Перешел в клуб, который мне нравится, где я буду больше играть»

    Нападающий «Челси» Педро рассказал о причинах перехода в лондонский клуб.

    «Дело не в деньгах. Мне просто нужно играть регулярно. Самым легким решением было бы остаться, я принял трудное, связанное с рисками, но я решился на него. «Барселона» – лучший клуб мира. Но я перешел в клуб, который мне нравится, где я буду больше играть. Прошлый сезон был для меня одним из худших, потому что конкуренция была слишком высокой. У меня не было достаточно игрового времени. Я был рад получить предложения от лучших английских клубов, но предложение «Челси» меня заинтересовало больше всего. Мне звонил Моуринью. Очень понравилось то, что он сказал», – сказал испанец.

    Источник: Goal.com

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    24.08.2015 17:14
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    Комментарии (4)
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    ESPANOL
    1440443478
    Может у Маура и заиграет! В Барсе было много матчей, где он не блистал и терялся, хотя и выручал иногда на заменах. Он мне нравился, как человек и как спортсмен. Удачи в Челси!
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    FHTS-9
    1440449109
    С вест бромом был шикарен )
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    bangladesh
    1440450595
    Моуриньо умеет убеждать!)
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    ologreds
    1694997322
    numo440159
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