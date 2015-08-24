Педро: «Перешел в клуб, который мне нравится, где я буду больше играть»

Нападающий «Челси» Педро рассказал о причинах перехода в лондонский клуб.

«Дело не в деньгах. Мне просто нужно играть регулярно. Самым легким решением было бы остаться, я принял трудное, связанное с рисками, но я решился на него. «Барселона» – лучший клуб мира. Но я перешел в клуб, который мне нравится, где я буду больше играть. Прошлый сезон был для меня одним из худших, потому что конкуренция была слишком высокой. У меня не было достаточно игрового времени. Я был рад получить предложения от лучших английских клубов, но предложение «Челси» меня заинтересовало больше всего. Мне звонил Моуринью. Очень понравилось то, что он сказал», – сказал испанец.