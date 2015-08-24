Силкин: «Кокорин подставил команду»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал удаление нападающего «Динамо» Александра Кокорина в матче против «Терека» (1:1).

«Конечно, Кокорин виноват. Очевидно, что со стороны Адилсона это была провокация, но на нее нельзя было реагировать. В команде всегда ведется работа по предупреждению таких ситуаций, но некоторые игроки слишком вспыльчивы. Зидан тоже не сдержался на чемпионате мира в 2006 году, со всеми бывает. Все-таки Кокорин повел себя слишком эмоционально, тем самым подставив команду», – сказал Силкин.