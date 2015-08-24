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    Силкин: «Кокорин подставил команду»

    Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал удаление нападающего «Динамо» Александра Кокорина в матче против «Терека» (1:1).

    «Конечно, Кокорин виноват. Очевидно, что со стороны Адилсона это была провокация, но на нее нельзя было реагировать. В команде всегда ведется работа по предупреждению таких ситуаций, но некоторые игроки слишком вспыльчивы. Зидан тоже не сдержался на чемпионате мира в 2006 году, со всеми бывает. Все-таки Кокорин повел себя слишком эмоционально, тем самым подставив команду», – сказал Силкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2015 16:02
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    Комментарии (4)
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    per4ik_aye
    1440423642
    Зидан-Кокорин сравнение ни о чем
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    Jordan07
    1440429680
    Зидану можно было)))
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    stas-kst
    1440440491
    сравнил Божий дар с яичницой (с)
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    ologreds
    1694997322
    numo440153
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