Сигурдссон: «Чтобы побеждать, нужно забивать мячи»

Защитник «Краснодара « Рагнар Сигурдссон оценил игру своей команды в матче шестого тура РФПЛ против «Мордовии». Встреча завершилась вничью 0:0.

«Чтобы побеждать, нам нужно забивать мячи. Сегодня мы полностью контролировали игру, но, к большому сожалению, не сумели довести ее до победы. Против «Мордовии» мы старались играть так же, как против ХИКа в Лиге Европы и «Зенита» в чемпионате России. Мы так же, как и в предыдущих встречах, много времени проводили в атаках, просто не удалось забить. Когда мы атаковали и теряли мяч, футболисты «Мордовии» быстро переходили в контратаку за счет хороших передач, но не стоит забывать, что в их составе тоже достойные игроки. При этом они не так много моментов создали, если признаться», – сказал защитник «быков».