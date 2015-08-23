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    Ужесточение лимита сорвало «Зениту» два трансфера

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что петербургский «Зенит» был близок к подписанию контрактов с двумя известными игроками, но их переход сорвался из-за ужесточения лимита в Премьер-лиге.

    – Зато нет проблем с лимитом. А Виллаш-Боаш ругает его на каждом углу.

    – Кто знает, может, он и правильно делает? Он европеец. У него совершенно другой менталитет. Он просто не понимает, как можно менять все за неделю до начала чемпионата. Ведь руководство перед ним поставило конкретную задачу: «Сделать боеспособный коллектив в Лиге чемпионов». Он под это дело и собирал игроков. Ведь Виллаш-Боаш договорился с двумя суперзвездами, но все сорвалось из-за лимита. Фамилии назвать не могу, но это игроки мирового уровня. Оба отказали грандам европейского футбола, потому что тренер был очень заинтересован в них в Петербурге. Но оба в итоге не перешли в «Зенит». Это ведь бьет и по репутации тренера.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.08.2015 21:49
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    Комментарии (52)
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1440400694
    АХАХАААААААААААААААААААА СУПЕР
    ЗВЕЗДЫ... уровня ОВЦЫ из БЕЛЬГИИ как его там Аксель?или может толстозадый ХУЛЬК? суперзвезды- это уже старый Моутиньо и по-моему, то ли Джеко то ли Манджукича хотели....
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    Стелс007
    1440401158
    красава
    Ответить
    legends
    1440403279
    ПРОСПИСЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ БУЛЬКАТЬ ВСЯКУЮ ХРЕНЬ
    Ответить
    borsch123
    1440403550
    А что,надо лимит только под этих культурных делать?Всем остальным лимит вроде по боку.
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    n272nm
    1440410096
    Читаю каменты и смеюсь. Некоторые дурачки не понимают, что скоро нашим клубам нечего будет делать в Европе. Я смотрю, некоторые тупо позабыли, как это было, когда у нас в еврокубках пылила пара клубов, причем на самых ранних раундах и выход в групповой этап считался мега достижением. Годами пытались поднять престиж нашего чемпионата, что бы к нам ехали высококлассные игроки и тренеры, а сейчас мы все это сольем в унитаз. Вместо Халков будем смотреть на по уши деревнянных Скрыльниковых. Итак посещаемость стадионов падает. Про сборную, в принципе, смешно. Кто-то верит, что в 2018 году наша сборная во главе с Кокориным, что-то покажет?! Кто-то еще не понял, что мы просто хозяева ЧМ 2018 года и все?! Что никакой игры наша сборная там не покажет?! Это очевидно! Или кто-то до сих пор верит в Деда Мороза?! Сейчас Зенит обделается в ЛЧ, дурачки порадуются. Им невдомек, что это только начало. Теперь ВСЕ наши клубы будут валандаться в еврокубках, как Г в проруби. ЧР спустится до уровня чемпионатов Молдовы или Грузии и чемпион России будет восприниматься, как аналог самобытного коллектива Шериф из Кишенева. Верным путем, как говорится.
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    ал123456789
    1440417862
    2005 финал кубка уефа ЦСКА Москва: В 35 Флаг России Игорь Акинфеев З 4 Флаг России Сергей Игнашевич (к) З 6 Флаг России Алексей Березуцкий З 15 Флаг Нигерии Чиди Одиа З 24 Флаг России Василий Березуцкий П 7 Флаг Бразилии Даниэл Карвальо Заменён 82' П 18 Флаг России Юрий Жирков П 22 Флаг России Евгений Алдонин Заменён 86' П 25 Флаг Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич Н 9 Флаг Хорватии Ивица Олич Заменён 67' Н 11 Флаг Бразилии Вагнер Лав
    Ответить
    ал123456789
    1440417955
    2008 зенит ЦСКА Москва: В 35 Флаг России Игорь Акинфеев З 4 Флаг России Сергей Игнашевич (к) З 6 Флаг России Алексей Березуцкий З 15 Флаг Нигерии Чиди Одиа З 24 Флаг России Василий Березуцкий П 7 Флаг Бразилии Даниэл Карвальо Заменён 82' П 18 Флаг России Юрий Жирков П 22 Флаг России Евгений Алдонин Заменён 86' П 25 Флаг Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич Н 9 Флаг Хорватии Ивица Олич Заменён 67' Н 11 Флаг Бразилии Вагнер Лав
    Ответить
    ал123456789
    1440417999
    2008 зенит Зенит: В 16 Флаг России Вячеслав Малафеев Предупреждён на 90+2 минуте 90+2' З 22 Флаг России Александр Анюков З 4 Флаг Хорватии Ивица Крижанац З 15 Флаг России Роман Широков З 11 Флаг Чехии Радек Ширл П 44 Флаг Украины Анатолий Тимощук (к) П 18 Флаг России Константин Зырянов П 27 Флаг России Игорь Денисов Предупреждён на 72 минуте 72' П 20 Флаг России Виктор Файзулин Заменён 90+3' Н 10 Флаг России Андрей Аршавин Н 9 Флаг Турции Фатих Текке
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    luisi
    1440419105
    Теперь Зенит не выиграет Лигу...?
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    ologreds
    1694997327
    numo440074
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