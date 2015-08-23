Ужесточение лимита сорвало «Зениту» два трансфера

Спортивный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что петербургский «Зенит» был близок к подписанию контрактов с двумя известными игроками, но их переход сорвался из-за ужесточения лимита в Премьер-лиге.

– Зато нет проблем с лимитом. А Виллаш-Боаш ругает его на каждом углу.

– Кто знает, может, он и правильно делает? Он европеец. У него совершенно другой менталитет. Он просто не понимает, как можно менять все за неделю до начала чемпионата. Ведь руководство перед ним поставило конкретную задачу: «Сделать боеспособный коллектив в Лиге чемпионов». Он под это дело и собирал игроков. Ведь Виллаш-Боаш договорился с двумя суперзвездами, но все сорвалось из-за лимита. Фамилии назвать не могу, но это игроки мирового уровня. Оба отказали грандам европейского футбола, потому что тренер был очень заинтересован в них в Петербурге. Но оба в итоге не перешли в «Зенит». Это ведь бьет и по репутации тренера.