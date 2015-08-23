Кульков: «Виллаш-Боаш может покинуть РФПЛ в течение сезона»

Ветеран московского «Спартака» Василий Кульков не исключил, что главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в скором времени оставит свой пост.

«Вполне вероятно, что португалец покинет сине-бело-голубых до конца сезона. Ему давали много авансов, но задач на международной арене он так и не выполнил. Тогда, кстати, лимит его устраивал. Если сейчас зенитовцы будут не на первых ролях в РФПЛ, то подобный вопрос возникнет. К тому же, словно по негласной договоренности, клубы стали делать ставку на отечественных тренеров. Видимо, руководители сделали выводы после истории с Фабио Капелло», – заявил эксперт.