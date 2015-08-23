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    • Кульков: «Виллаш-Боаш может покинуть РФПЛ в течение сезона»

    Кульков: «Виллаш-Боаш может покинуть РФПЛ в течение сезона»

    Ветеран московского «Спартака» Василий Кульков не исключил, что главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в скором времени оставит свой пост.

    «Вполне вероятно, что португалец покинет сине-бело-голубых до конца сезона. Ему давали много авансов, но задач на международной арене он так и не выполнил. Тогда, кстати, лимит его устраивал. Если сейчас зенитовцы будут не на первых ролях в РФПЛ, то подобный вопрос возникнет. К тому же, словно по негласной договоренности, клубы стали делать ставку на отечественных тренеров. Видимо, руководители сделали выводы после истории с Фабио Капелло», – заявил эксперт.

    Источник: Sportbox.ru

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    23.08.2015 15:55
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    Комментарии (13)
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    Asbjorn
    1440335594
    С таким составом не стать чемпионом грех просто,а Боаш посредственный тренер,он это в Англии доказал
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    Freyk
    1440335736
    Интересно, а каких результатов в Европе можно ожидать с лимитом? Кто-то серьезно думает, что в России есть хотя бы 5 игроков уровня полуфинала ЛЧ?
    Ответить
    suhow6
    1440340921
    гнать его суку...
    Ответить
    Garrincha58
    1440341421
    московские только и ждут чтобы Зенит развалился
    Ответить
    Диктор
    1440341611
    Думаю Зенит ничего не потеряет от его ухода.
    Ответить
    sochi-2013
    1440345258
    С таким составом любой тренер будет за 1,2 место бороться. Лишь бы Кононова не перекупили. Гончаренко, реально, с этими игроками в Европе шороху наведет.
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    Misha78
    1440404424
    Если уйдёт, никто я думаю не расстроится.
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    n272nm
    1440410300
    Какое дело Кулькову до Зенита?! Что наши поросята все никак не могут фильтровать базар?! Все им нужно по поводу других клубов высказаться!
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    ologreds
    1694997330
    numo440029
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