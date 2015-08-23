Видеотрансляция матча «Вест Бромвич» – «Челси» – на «Бомбардире»

«Челси» неудачно стартовал в чемпионате Англии, набрав в двух играх всего одно очко и пропустив при этом пять мячей. Игра команды в обороне далека от идеала, в результате чего главный тренер команды Жозе Моуринью в перерыве матча с «Манчестер Сити» усадил на скамейку капитана «аристократов» Джона Терри.

Сегодня «Челси» ожидает непростой выезд в Вест Бромвич, где команда Тони Пулиса попытается не только одержать первую победу, но и забить свой первый гол в чемпионате. Безусловно, «дрозды» рассчитывают при этом и на помощь Хосе Саломона Рондона.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Вест Бромвич» – «Челси». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 15:30, не пропустите!