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    Моуринью: «Убедил Педро перейти в «Челси» за одну минуту»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, как он убедил бывшего игрока «Барселона» Педро перейти в лондонский клуб.

    «Эта была буквально минутная беседа. Я спросил: «Правда, что ты уходишь из «Барселоны»?». Он ответил: «Да, это действительно так. Я люблю этот клуб. Это мой дом, но настало время двигаться дальше». Затем я спросил: «А ты уже подписал контракт с кем-нибудь?». Он ответил: «Практически, но еще не подписал». Я тут же спросил его: «Ты хочешь стать игроком «Челси»?». Он сказал: «Да!». Разговор длился одну минуту. Я сразу же сказал людям в клубе, которые ответственны за финансовую часть, что он еще не подписал ни с кем контракт. Я не думал, что он когда-нибудь покинет «Барселону», – сказал Моуринью.

    Источник: 101greatgoals.com

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    22.08.2015 14:39
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    SuperDeco
    1440246136
    Удачи тебе,Педро
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    dzvinka
    1440259791
    как всегда гнусно пытается выдавить максимум из ситуации, как он думает, действуя на нервы сразу и Му и Барсе )), какой же гнилой тип.
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    Князь Дишнинский
    1440266041
    какой идиот не согласится играть в Челси.
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    ologreds
    1694997338
    numo439913
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