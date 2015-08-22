Селюк: «Трансферные мифы про Кокорина создаются с целью его выгодной продажи в «Зенит»

Российский агент Дмитрий Селюк отметил, что информация про интерес к нападающему «Динамо» Александру Кокорину со стороны английских клубов — «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» — не более чем способ поднять цену футболиста.

«У Кокорина наступил определенный игровой спад. Раньше его справедливо считали одним из самых перспективных молодых игроков России. Сейчас же сложно об этом говорить. Надеюсь, что Александр все же сумеет раскрыть свои сильные стороны и заиграть на высоком уровне. Потенциал у него, конечно, есть. Но с учетом нынешней ситуации в «Динамо» ему лучше сменить команду.

Если «МЮ» подпишет контракт с Кокориным, я ответственно заявлю, что вообще ничего не понимаю в футболе. Разговоры про эти европейские клубы могут вызвать только усмешку. Это полная глупость. Это все мифы, которые создаются с одной единственной целью — выгодно продать его в «Зенит».

Необходимо хорошо знать Луи Ван Гаала, чтобы понять, из России никто не перейдет в «МЮ». Нет у нас в стране футболистов, которые могли бы соответствовать требованиям этого голландского специалиста. В первую очередь из-за уровня самоотдачи и работоспособности.



В Европе ни один клуб не даст Кокорину даже половины его теперешней зарплаты. Единственное место, куда может уйти Александр, — это «Зенит». Таких денег нет ни у кого, кроме петербургского клуба. И чем дольше «Динамо» будет торговаться с «Зенитом», тем больше топ-клубов Европы будет фигурировать в прессе. Не удивлюсь, что скоро «Барселона» и «Реал» будут «интересоваться» Кокориным. Не случайно в настоящее время никто из российских игроков не востребован в Европе, за исключением Черышева. Но у него немного другая история — Денис вырос в Испании. Ему повезло, что он не познал все прелести ночной московской жизни, а вместо этого полностью сосредоточился на том, чтобы улучшить свои футбольные качества.

В европейском топ-клубе Кокорин максимум может рассчитывать на зарплату в 2 миллиона евро в год. Александру еще год назад следовало уехать за границу. Тогда из него реально мог бы получиться игрок высокого уровня. А сейчас высокая заработная плата, всеобщая любовь народа, большие ожидания, отсутствие конкуренции — все это его расслабило. Из-за этого и уровень игры стал постепенно снижаться. Сейчас Кокорина больше обсуждают в светской хронике, нежели в контексте его игры на футбольном поле.

Сложно сказать, перейдет ли Кокорин в «Зенит». Я могу только проанализировать текущую ситуацию, а как все в итоге будет — покажет время. В связи с лимитом «Зенит» хочет видеть в команде больше российских игроков. А Кокорин по меркам РФПЛ — качественный футболист. Cамому Александру также лучше сейчас перейти в петербургский клуб. Именно из-за «Зенита» на просторах интернета появляются разговоры про «Манчестер Юнайтед» и т.д. На самом деле «Зенит» может сидеть и спокойно торговаться с «Динамо». Они могут сказать, что вот мы даем столько, и больше ни копейки. У «Динамо» особого выбора не будет, и в конечном итоге стороны придут к общему знаменателю.

Да, «Динамо» может отказаться продавать Кокорина. Но в таком случае уже через год они потеряют его бесплатно. Кроме того, «Динамо» ведет политику по избавлению от высокооплачиваемых игроков. И по логике, Кокорин должен быть следующим в списке. В целом то, что произошло с «Динамо», — наглядный пример для всех руководителей клубов. В команду были набраны футболисты за непонятно внушительные суммы. А сейчас их отправляют в свободное плавание. С большим шумом в «Динамо» переходил Балаж Джуджак, за которого заплатили 14 миллионов евро. Говорили, что бело-голубые приобрели звезду европейского масштаба. А что в итоге? Он ушел в «Бурсаспор» за 1,5 миллиона евро. Аналогичная история с Кристофером Самба, которого сейчас даже бесплатно никто не хочет брать из-за его внушительной зарплаты. А вообще хочется пожелать Кокорину меньше рекламы и больше качественной работы. У него есть потенциал, который необходимо реализовать. Если Александру это удастся, у сборной России появится новый лидер», – сказал Селюк.