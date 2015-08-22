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    Форлан: «Челси» вырос лишь благодаря богатому хозяину»

    Легендарный уругвайский форвард Диего Форлан, делясь мнением о переходе Педро в «Челси», нелицеприятно высказался о лондонцах, дав понять, что это клуб без истории.

    «Лично я знаю, какой клуб выбрал бы, если бы ко мне обратились «МЮ» и «Челси». Один из этих клубов относится к числу трех величайших в мире, другой же вырос только благодаря богатому хозяину.

    Я навсегда запомнил слова Роя Кина, сказанные им перед матчем с «Тоттенхэмом»: «Тоттенхэм» думает, что он большой клуб, но на самом деле это не так, и его нельзя даже сравнивать с «Юнайтед». То же самое относится к «Челси». Когда я переехал в Англию, «Челси» и близко не претендовал на большие трофеи. Этот клуб изменили деньги», — сказал Форлан.

    Источник: Sports.ru

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    22.08.2015 09:44
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    Комментарии (6)
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    kill_rubin
    1440228420
    спасибо, кэп
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    Erka pazyl
    1440230229
    Красава правильно сказал
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    ClinKZ
    1440234531
    Тут должна быть пикча с Николосом Кейджем!
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    kurt_cobain
    1440271769
    Ну я думаю челси уже сожно называть великим клуюом, пусть даже если по 1 разу, но они выиграли все, что можно
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    астраханец
    1440307840
    Эммм. Это не в Манчестер ли когда тоже пришли огромные деньги? Что то Форлан просто за своих топит
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    ologreds
    1694997340
    numo439885
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