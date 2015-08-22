Форлан: «Челси» вырос лишь благодаря богатому хозяину»

Легендарный уругвайский форвард Диего Форлан, делясь мнением о переходе Педро в «Челси», нелицеприятно высказался о лондонцах, дав понять, что это клуб без истории.

«Лично я знаю, какой клуб выбрал бы, если бы ко мне обратились «МЮ» и «Челси». Один из этих клубов относится к числу трех величайших в мире, другой же вырос только благодаря богатому хозяину.

Я навсегда запомнил слова Роя Кина, сказанные им перед матчем с «Тоттенхэмом»: «Тоттенхэм» думает, что он большой клуб, но на самом деле это не так, и его нельзя даже сравнивать с «Юнайтед». То же самое относится к «Челси». Когда я переехал в Англию, «Челси» и близко не претендовал на большие трофеи. Этот клуб изменили деньги», — сказал Форлан.