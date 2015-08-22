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    • Байдачный: «Для того, чтобы попасть в «МЮ», Кокорину нужно по-другому себя проявлять на поле»

    Байдачный: «Для того, чтобы попасть в «МЮ», Кокорину нужно по-другому себя проявлять на поле»

    Бывший нападающий «Динамо» и экс-наставник «Терека» Анатолий Байдачный поделился мнением о поведении нападающего бело-голубых Александра Кокорина в матче 6-го тура премьер-лиги против «Терека» (1:1), который был удален на 48-й минуте встречи.

    «Если Кокорин не хочет играть за «Динамо», то он должен придти и сказать об этом руководству. Ведь на него рассчитывают. Клуб для Кокорина сделал многое, а он… К каждому человеку в душу не заглянешь, но чувство порядочности и ответственности должно присутствовать! Хотя времена меняются. Сейчас клубный патриотизм

    Не знаю, имеют ли под собой основания слухи про интерес «МЮ» и «ПСЖ». Может быть, это вброс агентов. Но для того, чтобы попасть в «МЮ», нужно, наверное, немного по-другому себя проявлять на поле. Вот года два назад Кокорин, видимо, мог получить предложение из Англии. А сейчас... Скауты же смотрят не только на игру, но и на реакцию на провокации».


    Кокорину грозит четыре матча дисквалификации

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2015 07:46
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    Комментарии (3)
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    Астраханец30rus
    1440229210
    бла да кому он нужен))))))
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    Ftg
    1440235663
    Ну а Байдачный что не оттолкнул бы мужика который к нему прижался на поле? :) А что он свалился от легкого толчка как убитый это уж проблемы физики :)
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    ologreds
    1694997340
    numo439875
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