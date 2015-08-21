Моуринью: «Мы не уводили Педро у «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал переход игрока «Барселоны» Педро в состав лондонского клуба.

«Я не могу сказать, что «Юнайтед» проиграл, а мы выиграли. Дело в том, что Педро – игрок, который нам нравится давно. Я хочу побеждать «Манчестер Юнайтед» только на поле. Наша работа заключается не в том, чтобы подписать игрока, которого хочет другой клуб. Наша работа – подписывать футболистов, которых хотим мы сами», – заявил Моуринью на пресс-конференции перед матчем 3-го тура Премьер-лиги против «ВБА».

Напомним, ранее британские СМИ сообщали о том, что «Челси» увел Педро у «красных дьяволов» в тот момент, когда сделка между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» была практически завершена.