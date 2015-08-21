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    Ещенко: «Волга» помогла выйти на топ-уровень»

    Защитник Андрей Ещенко в интервью заявил, что на высокий уровень ему помогла выйти нижегородская «Волга».

    «В «Волге» я провел всего двенадцать матчей, но благодаря нижегородскому клубу смог вновь заявить о себе в российском футболе. Кстати, несмотря на то, что был в составе бело-синих всего лишь полгода, болельщики признали меня лучшим игроком того сезона.

    В моем контракте с «Волгой» была опция, что я за определенную компенсацию смогу перейти в топ-клуб. И когда мной заинтересовался столичный «Локомотив», никаких препятствий мне чинить, естественно, не стали. Переход состоялся, все прошло цивилизованно. Из «Локомотива» меня стали вызывать в национальную сборную России. Так что «Волга» стала для меня своеобразным трамплином в сильнейшие клубы страны и в сборную.

    Когда я играл за «Волгу», в нижегородском клубе были хорошие футболисты, крепкий коллектив. Неудивительно, что мы выполнили задачу, оставшись в премьер-лиге. Со многими бывшими партнерами по нижегородской команде общаемся до сих пор», – заключил Ещенко.

    Источник: ФК «Волга» НН

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    21.08.2015 14:16
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