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    • Смородская: «Не думаю, что клуб будет брошен главным спонсором»

    Смородская: «Не думаю, что клуб будет брошен главным спонсором»

    Президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала изменения в руководстве РЖД. Смородская считает,что после ухода из компании Владимира Якунина, клуб не останется без поддержки.

    «Считаю, что «Локомотив» — это очень большой клуб с очень большой историей. Конечно, изменения в РЖД носят кардинальный характер. С уходом Якунина ушла целая эпоха. Он очень много сделал для РЖД. Дай бог новому руководителю приблизиться к этим результатами. Что касается «Локомотива», считаю, что клуб с такой историей не может быть брошен главным спонсором. Я в это не верю.

    Плюс у нас долгосрочные спонсорские договоры. Думаю, что всe будет хорошо и с «Локомотивом», и с РЖД», – сказала Смородская

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.08.2015 11:47
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    Комментарии (10)
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    Рубик Кубик
    1440147645
    Пора в пирдив Локовцам.
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    Best since day one
    1440150417
    Ну как минимум хуже быть не должно. Якунин все равно всегда было до лампочки что творится в футбольном Локо...
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    RomarioBrazil
    1440151199
    Засуетилась миньетчица, боится, что скоро выдворят
    Ответить
    кошмарик
    1440154455
    олюшку походу готовят к пинку!! хорошему такому..под зад!!
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    ologreds
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    numo439738
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